30-07-2019, Joey Lameris, Robert v/d Veen, & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Grote brand legt stal in as in Aduard

Aduard - In een stal aan de Evert Harm Woltersweg in Aduard heeft vanmiddag een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij, dat vanaf verre afstand goed te zien was.