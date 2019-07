30-07-2019, Martin Baar - 112Groningen.nl

Rommel in de brand onder afdak van schoolgebouw

Groningen - De brandweer van de stad werd dinsdagavond om 19:15 uur opgeroepen voor een brand bij een schoolgebouw aan de verbetering in Hoogkerk.

Eenmaal ter plaatse betrof het wat rommel wat in de brand stond onder een afdak van de school, aldus de persvoorlichter van de brandweer. De brandweer heeft de rommel afgeblust en keerde snel weer retour. Het is onbekend waardoor de rommel in de brand stond.