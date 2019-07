31-07-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brand in transformatorhuisje leidt tot stroomstoring (video)

Wagenborgen - Woensdagmorgen is er door een brand in een transformatorhuisje in Wagenborgen een stroomstoring ontstaan.





Meerdere dorpen in de omgeving van Wagenborgen werden getroffen door de stroomstoring.







RTVNoord



Een transformatorhuisje naast een windmolen stond in de brand. De brandweer heeft in overleg met netbeheerder Enexis besloten de stroom eraf te halen, hierdoor kon de brandweer de brand blussen.Meerdere dorpen in de omgeving van Wagenborgen werden getroffen door de stroomstoring.