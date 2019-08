02-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Helperzoomtunnel wordt ingeschoven

Groningen - Combinatie Herepoort is vanaf woensdagmorgen gestart met het plaatsen van de Helperzoomtunnel. Daarom is er in de periode van 31 juli tot en met 8 augustus geen treinverkeer mogelijk.

Dit geldt op het traject tussen Groningen en Assen, en tussen Groningen en Bad Nieuweschans.





Vannacht om 02:00 uur begonnen de werkzaamheden rondom het spoor. In deze treinvrije week wordt de helperzoomtunnel op zijn plek onder het spoor doorgeschoven.





In mei vorig jaar kon het plaatsen van de helperzoomtunnel niet doorgaan. Toen bleek dat de grond op de plek zich anders gedroeg dan op basis van onderzoeken van combinatie Herepoort.

De Helperzoomtunnel gaat de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat vervangen. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Vanwege veiligheidseisen moet deze overgang over enige tijd dicht. Bij de Esperantostraat is geen ruimte om een tunnel aan te leggen.





Daarom komt er een tunnel meer naar het zuiden, tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat. Dankzij deze Helperzoomtunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).



Combinatie Herepoort heeft zaterdag totaal 194 uur de tijd om de tunnel erin de schuiven en het spoor weer te herstellen.

