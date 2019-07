31-07-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Fietsster ten val in Oude Pekela

Oude Pekela - Een oudere dame is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Turfweg - N367 in Oude Pekela.

De mevrouw kwam door nog onbekende reden met haar fiets ten val. De hulpdiensten waren snel ter plaatse voor eerste hulp. Het slachtoffer is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Haar fiets werd bij een naastgelegen bedrijf gestald.