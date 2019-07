31-07-2019, 112Groningen.nl

Auto belandt in sloot na aanrijding

Doezum - Een automobilist is vanmiddag met zijn auto in een sloot belandt nadat deze in botsing kwam met een andere auto.

Het ongeval gebeurde op de Ipo Haaimaweg, ter hoogte van de Harkereed, in Doezum. Bij het ongeval vielen geen gewonden, wel werden de inzittenden door het ambulance personeel nagekeken. Beide voertuigen liepen forse schade op door de aanrijding. Een bergingsbedrijf heeft de auto's afgesleept.