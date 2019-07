31-07-2019, Romke Notenbomer/112marum.nl

Auto's botsen door voorrangsfout

Doezum - Door het niet verlenen van voorrang, raakten vanmiddag twee auto's zwaar beschadigd.

Doezum - Op de Ipo Haaimaweg zijn vanmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een Poolse automobilist verleende geen voorrang aan een automobilist die vanuit de Harkereed kwam, dus van rechts naderde. De Poolse auto kwam in de naastgelegen sloot terecht, de andere auto kwam tot stilstand een paar meter verder. De Poolse bestuurder kwam met de schrik vrij. Zijn passagier werd onderzocht door ambulancepersoneel, maar vervoer naar een ziekenhuis was niet noodzakelijk. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. Berggingsbedrijf Collewijn heeft de Poolse auto afgesleept, voor de andere auto kwam een ander bergingsbedrijf ter plaatse. Door het ongeval ondervond het verkeer enige hinder.