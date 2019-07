31-07-2019, Openbaar ministerie & 112Groningen.nl

Verlenging en opheffing voorlopige hechtenis in Windmolenonderzoek

Groningen - In het windmolenonderzoek heeft de rechtbank vandaag besloten de voorlopige hechtenis van de 61-jarige man uit 2e Exloërmond op te heffen. Hij kan het strafproces in vrijheid afwachten. Hij blijft verdachte in het onderzoek.