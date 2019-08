01-08-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust containerbrand in het bos

Steendam - De brandweer van Siddeburen is woensdagavond opgeroepen voor een berm/ruigte brand aan de Damsterweg bij Steendam. Bij aankomst van de brandweer stond er in het bos een kliko container in de brand

De brandweer had het vuur snel onder controle en geblust, waarna ze terug keerde naar de kazerne.