01-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politie zoekt met helikopter naar verdachten (Video)

Groningen - Na aanleiding van een verdachte situatie donderdagmorgen in Hoogkerk is de politie rondom de wijken Vinkhuizen en Hoogkerk een grote zoekactie gestart.

Veel politie eenheden zochten in de wijk naar een viertal mannen die in de wijk Hoogkerk betrokken waren bij een verdachte situatie. De politie had meerdere eenheden in de wijk en ook een politiehelikopter vloog uit om mee te zoeken naar de verdachten.

De politieheli heeft rondom het Roege bos en het park bij de Dolomietstraat meerdere rondes gemaakt om te kijken of de verdachten in de bossen zaten. Ook werden er speurhonden ingezet.





Vanmiddag maakte de politie bekend dat het viertal werd gezocht in verband met het aantreffen van een hennepkwekerij die in aanbouw was. De kwekerij in aanbouw zat in een klein bedrijfspand aan de U.T. Delfiaweg in Hoogkerk.



Ook laat de politie weten dat men twee verdachten heeft aangehouden, de twee andere verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. De politie is inmiddels een onderzoek gestart bij het pand aan de U.T.

Delfiaweg.