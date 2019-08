01-08-2019, 112Groningen.nl

Auto aangetroffen in Van Starkenborgkanaal bij Dorkwerd

Dorkwerd - Na een bijzondere melding van het Signi team dat, met behulp van honden, speurt naar vermiste personen, kreeg Rijkswaterstaat melding van een potentiele verdachte situatie onder water in het Van Starkenborgkanaal nabij Dorkwerd.

Na controle met een onderwatersonar bleek er een zwaar object onder water te liggen dat leek op een voertuig. De politie werd gealarmeerd, alsmede het calamiteiten duikteam van Duikbedrijf DTS uit Grijpskerk.





De duikers kwamen ter plaatse en constateren dat het inderdaad om een personenvoertuig ging. Het voertuig bleek op de kop in het water te liggen. Door een modderige bodem

konden de duikers onmogelijk vaststellen of er een persoon in de auto aanwezig was.





Een kraanschip van Heuvelman-Ibis moest er aan te pas komen om de auto uit het water te tillen. De duikers bevestigen onderwater eerst een aantal kettingen aan de auto, een taak die door het slechte zicht, en soms harde stroming, erg ingewikkeld is.





De auto werd vervolgens aan boord van het werkschip gehesen alwaar door de politie heeft vastgesteld dat het om een verouderd voertuig gaat, dat al geruime tijd onderwater heeft gelegen.





Gelukkig bleek er in de auto niets of niemand aanwezig te zijn. Na controle bleek de wettige eigenaar zelfs nog in de buurt te wonen. Door goede en snelle samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Groningse Politie, Duikbedrijf DTS en Heuvelman-Ibis, is de klus zonder problemen verlopen.