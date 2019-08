02-08-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Bij Digibites komt de trein nooit te laat

Groningen - Advertentie/ Bij het nieuwe wereldrestaurant Digibites aan het Kattendiep in Groningen komt de trein nooit te laat. Sterker nog, in sneltreinvaart wordt je bestelling bij je tafeltje afgeleverd.

De Digibites-trein, met een spoorlengte van maar liefst 40 meter(!!), is een miniatuur van de wereldberoemde Japanse sneltrein genaamd 'Bullit'. Of je nou van heerlijke verse sushi houdt, waarvan Digibites er veletientallen op de kaart heeft staan, of liever smult van wel 70 verschillende smakelijke hapjes uit bijna alle werelddelen, de trein stopt precies bij jouw zitplaats. Nergens anders in Nederland vind je deze geniale gadget!

Vooral jongeren voor wie de smartphone geen geheimen meer kent, zullen het leuk vinden om via de 'Q-code' een bestelling te doen. Maar... uiteraard heeft Digibites ook vriendelijke en behulpzame mensen in dienst, die op 'ouderwetse' manier je keuze noteren en je bestelling zo snel mogelijk persoonlijk bij jou zullen uitserveren.

Gasten die niet zo van sushi houden kunnen bij Digibites een spannende en culinaire wereldreis maken. Maar de ruimte op deze site is helaas bijna te klein om je een goed overzicht te geven van wat onze ervaren koks allemaal voor jou zullen maken bij een bezoek aan ons.

Toch doen we een bescheiden poging. Eerst de vis. Heerlijk gebakken sliptong, zeebaars, zalm, witvis, gerookte paling, oesters, allerlei soorten garnalen en als absolute topper voor de ware 'culi's' Coquilles St. Jacques?!!

Liever geen vis? Probeer dan ons heerlijke vlees! Ossenhaas, Thais runderstoofpotje, lamskotelet, krokante kipfilet met sesam, runder ribeye, Vietnamese loempia's, Pekingeend, carpaccio met truffel-mayo, tortilla met kip, gerookte zalmsalade en ga zo maar door...

Het zal je niks verbazen dat Digibites ook aan de vega-gasten denkt. En uiteraard aan de kinderen, voor wie er een leuke kinderspeelplaats is, zodat mama en papa lekker kunnen blijven genieten van onze heerlijke gerechten.

Mis je de traditionele Chinese gerechten als bami, nasi, foe yong hai, saté en tjap tjoy? Niet erg, want Digibites heeft sinds kort ook een afhaal-afdeling - onze 'fusion kitchen' – met maar liefst honderd (!) lekkernijen om mee te nemen.

Natuurlijk allemaal even lekker en betaalbaar. Digibites is een 'all you can eat'-restaurant met een fantastisch uniek concept . Het beste van Noord-Nederland.

Ga op culinaire wereldreis bij Digibites

Restaurant Digibites

Kattendiep 122 Groningen

afhaal: tel. 050-3052069

restaurant: tel. 050-3053300

Zie ook: www.restaurantdigibites.nl