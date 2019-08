02-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl / Bron OOGTV

Verdachten van hennepkwekerij zijn Groningers

Groningen - De twee mannen die donderdag zijn aangehouden bij een hennepkwekerij zijn een 37-jarige en 31-jarige man uit Groningen. De kwekerij was in aanbouw in een bedrijfspand aan de U.T. Delfiaweg, Dat zegt Oogtv.