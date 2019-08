02-08-2019, Meternieuws.nl

Bulkwagen zakt weg in zachte berm

De Wilp - Op de Commissieweg in het Groningse De Wilp heeft vrijdagavond een bulkwagen vast gezeten.

De bulkwagen was weggezakt in de berm die door de regenval zachter was dan normaal. De wagen zakte nog net niet de sloot in. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de bulkwagen weer op de weg gezet.