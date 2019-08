02-08-2019, 112Groningen.nl

Bezorger bestolen van pakketjes

Groningen - Een pakketbezorger is vrijdagavond bestolen van twee pakketjes uit zijn busje. Dit gebeurde op de Moesstraat in de stad.

Via Burgernet werd verzocht uit te kijken naar de man die de pakketjes uit het busje had gestolen. Het ging om een slanke man met een donkere huidskleur. De man is rond de 50 jaar oud en is weggefietst op een zwarte oma fiets richting het noorderstation.

De man werd helaas niet meer aangetroffen door de politie. Een onderzoek zal volgen na de diefstal.