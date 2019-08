03-08-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser gewond na aanrijding met automobilist

Groningen - Bij een ongeval is zaterdagmiddag op de Friesestraatweg is een fietser geschept door een automobilist.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de spoorwegovergang. Vermoedelijke wou de fietser naar de overkant van de weg en zag daarbij de auto over het hoofd. De hulpdiensten waren snel ter plaatse voor het bieden van eerste hulp.

Een verkeersregelaar die toevallig in de buurt was regelde het verkeer. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gegaan. De Verkeers ongevallen analyse (VOA) van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.