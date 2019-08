03-08-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Man beroofd van scooter door twee mannen (Video)

Groningen - Zaterdagavond omstreeks 18 uur is er op de Mudaheerd in de Groningse wijk Beijum een man beroofd van zijn scooter door twee mannen.

Door middel van een Burgernet melding Verzocht de politie uit te kijken naar de twee daders.



Het signalement van de twee:



Twee blanke mannen, gevlucht op een blauwe peugeot ludix scooter, één van de twee personen is eind 20 jaar met een baardje en kort donker haar. De daders droegen lichte kleding.

De politie is in de omgeving en zoek actie gestart naar de twee daders. Wordt u de mannen of een van de mannen aantreffen verzoekt de politie contact op te nemen met het alarmnummer 112.

Update: De daders zijn er op de scooter vandoor gegaan. De politie start een onderzoek.

