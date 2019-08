03-08-2019, Marc Dol - 112Groningen

Auto eindigt in woning Ter Apel

Ter Apel - Een auto heeft zaterdagavond voor veel schade gezorgd aan de Oosterstraat in Ter Apel.

Volgens getuigen had de automobiliste in het centrum van Ter Apel al voor de nodige schade gezorgd. Vervolgens schampte de automobiliste op de Oosterstraat een boom en kwam ze half in een woning tot stilstand.

De politie heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De woning is gestut.