04-08-2019, Romke Notenbomer/112marum.nl

Vrouw gewond bij aanrijding

Een-West - Een vrouw is vanmiddag gewond bij een aanrijding.

Een-West - Op de kruising Hoofdweg- Bakkeveenseweg zijn vanmiddag door een voorrangsfout twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een tot camper omgebouwd busje dat in de richting van Haulerwijk reed, kreeg op de kruising geen voorrang van een personenauto. In deze auto zaten een man en een vrouw.

De (zwangere) vrouw is later voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Haar man kwam met de schrik vrij. De inzittenden van het busje, ook een man en een vrouw kwamen er redelijk ongeschonden vanaf. Alleen de man liep een verwonding op aan de elleboog. Zijn vrouw kwam met de schrik vrij, evenals hun hond. Door de aanrijding en het onderzoek door de VOA was de kruising lange tijd gestremd en werd het verkeer omgeleid. Berger Dorenbos heeft de voertuigen afgesleept.