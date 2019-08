05-08-2019, Mélarno Kraan - 112groningen

Auto ondersteboven en in sloot na botsing

Wildervank - Een auto met daarin een Duits gezin is maandagmiddag over de kop geslagen en in een sloot tot stilstand gekomen na een botsing op de n33.

Hulpdiensten spoedden zich massaal naar de plaats des onheils om hulp te bieden. Vijf personen werden ter plekke aan hun verwondingen behandeld.