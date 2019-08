06-08-2019, Patrick Wind - 112groningen

Bus in brand bij P+R Hoogkerk

Groningen - Bij de P+R Hoogkerk is dinsdagmorgen om 09:45 uur brand uitgebroken in een stadsbus.

De brandweer rukte uit met een tankautospuit en een schuimbluswagen om de brand te bestrijden. Het betrof een uitslaande busbrand waarbij veel zwarte rook vrij kwam. De passagier van de bus wisten tijdig de bus te verlaten, niemand raakte gewond.