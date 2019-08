06-08-2019, Redactie - 112Groningen

Klein brandje in vliegtuig

Eelde - De luchthavenbrandweer op vliegveld Eelde is dinsdagmiddag uitgerukt voor een brandje in een vliegtuig.

De brand is ontstaan tijdens het taxiën. Het vliegtuig was bezig met een proefvlucht. Door snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt.