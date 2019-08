06-08-2019, Marc Dol - 112groningen

Ongeval in Stadskanaal

Stadskanaal - Op de kruising van de Handelsstraat en de Barkelastraat in Stadskanaal zijn dinsdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Bij het ongeval is voor zover een persoon gewond geraakt. De brandweer kwam ter plaatse om hulp te verlenen, maar kon onverrichte zake terug naar de kazerne. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's geborgen.