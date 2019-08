07-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

Ongeval letsel in Hoornsemeer

Groningen - Aan de M.L. Kingstraat in de wijk Hoornsemeer is dinsdagavond een voetgangster geschept door een automobilist. Dat meldt Oogtv.nl . Het ongeluk gebeurde rond 19:45 uur.