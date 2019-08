07-08-2019, Niels Holterman Ditisroden.nl

Hooibult in brand

Steenbergen - - Brandweerkorpsen uit Roden, Norg en Veenhuizen moesten woensdagochtend al vroeg uit de veren. Er bleek bij een agrarisch bedrijf aan de Middendrift rond 5.00 uur een hooibult in brand te staan achter de boerderij .

Omwonenden werden wakker van de stank en er werd via social media gevraagd waar de stank vandaan kwam. De brandweer is bezig geweest om de hooibult uit elkaar te halen om het te blussen. Het water moest uit de vijver van De Loop worden gehaald,wat tussen Roden en Nieuw-Roden in ligt.

Het nablussen kan nog wel enige tijd in beslag nemen. Hierdoor kan er nog wel een tijdje rook ontwikkelingen ontstaan met stankoverlast voor omwonenden.