08-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Treinen rijden over nieuwe Helperzoomtunnel

Groningen - Vannacht (8 augustus) zijn de werkzaamheden rond het spoor bij de Helperzoomtunnel afgerond. Afgelopen zaterdag werd de tunnelbak succesvol op de juiste plek geschoven, waarna er 9.500 m3 zand is teruggeplaatst rond de tunnelbak.

Dinsdagnacht en woensdag overdag heeft Combinatie Herepoort in samenwerking met ProRail het spoor weer aangelegd. Deze werkzaamheden zijn woensdagnacht afgerond. Nadat het spoor is ingemeten en vrijgegeven, reed donderdagochtend de eerste trein om 04.00 uur weer over het spoor tussen Assen en Groningen.





De komende maanden werkt Combinatie Herepoort verder aan het afbouwen van de Helperzoomtunnel en het aanleggen van de rijbaan en het vrijliggende fietspad. De tunnel is in het voorjaar van 2020 open voor het verkeer. Volg de voortgang van de werkzaamheden via www.aanpakringzuid.nl.





Tijdens dezelfde treinvrije periode werkte aannemer Strukton in opdracht van ProRail aan voorbereidingen voor de aanleg van het vierde spoor tussen station Groningen en De Vork in Haren. Zij werkten aan bovenleiding, kabels en leidingen en het aanbrengen van stootplaten bij de onderdoorgang Groningen Europapark.