08-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Haren de Krant

Poging van verkrachting oudere dame in Glimmen

Glimmen - Een bejaarde vrouw is vorige week vrijdagmiddag op de Oude Boerenweg in Glimmen slachtoffer geworden van aanranding. De dader trok de vrouw van haar fiets en deed een poging om haar te verkrachten.

Het incident leidde vorige week wel tot een Burgernetmelding, maar daarin bleef onduidelijk wat er was gebeurd. Het is, naar verluidt, niet daadwerkelijk tot een verkrachting gekomen, omdat het slachtoffer gilde en daardoor mensen werden gealarmeerd.

De politie deed 2 augustus een melding uitgaan via Burgernet, waarin werd verzocht uit te zien naar een blanke man (rond de 40 jaar) met een verzorgd uiterlijk en blond stekelig haar. Hij droeg een blauwe jas en sprak zonder accent Nederlands. In de melding werd het publiek opgeroepen de man niet zelf aan te houden, maar met spoed 112 te bellen. Doordat niet werd gesproken over een zedendelict bleef het bericht onopgemerkt door de meeste media.

Naar nu blijkt is de vrouw rond 15.00 uur door de man van haar fiets getrokken en ten val gekomen. In de worsteling die ontstond zou de man hebben geprobeerd haar te verkrachten. Zij verzette zich en gilde, waarna mensen op het tumult afkwamen. Daarop nam de aanrander de benen. De politie doet onderzoek en heeft kleding van de vrouw meegenomen, omdat daarop dadersporen te vinden kunnen zijn.

Op 6 juli vond een soortgelijk incident plaats nabij Schipborg. Die zaak kreeg aandacht in Opsporing Verzocht en dat leverde een verdachte van 25 jaar op. Het is niet bekend of die verdachte weer op vrije voeten is. Het slachtoffer in die zaak was 76 jaar.

Oproep

Per saldo blijft de aanrander van Glimmen dus nog spoorloos. Wie tips heeft, zou die aan de politie kunnen melden: 0900-8844 of de tiplijn: 0800-6070.

Signalement:

Blauwe jas

Kort blond stekelig haar

Verzorgd uiterlijk

Rond 40 jaar oud

Spreekt accentloos Nederlands