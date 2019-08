08-08-2019, Dennie Gaasendam / DG-Fotografie

Uitslaande brand verwoest bungalow

Nieuwediep - Op Bungalowpark Aqualanda in Nieuwediep, vlak bij Bareveld / Wildervank, is donderdagmiddag brand uitgebroken in één van de vakantiewoningen. Het huisje werd volledig gegrepen door de vlammen en kan als verloren worden beschouwd.