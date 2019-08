09-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

Zware windstoten verwacht op zaterdag

Groningen - Er is nog geen code geel afgegeven, maar het KNMI waarschuwt nu al voor zware windstoten op zaterdag. Aldus Oogtv.nl

Die worden vooral in de kustprovincies verwacht, waaronder Groningen. Vooral in de middag gaat het stevig waaien.

Dat gaat overigens niet gepaard met regen of onweer, want het is zaterdag vrij zonnig en het wordt zo’n 24 graden. Pas in de loop van de avond neemt de wind af.