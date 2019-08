09-08-2019, Michael Huising - 112Groningen.nl

Auto slaat over de kop na ongeval

Veendam - De hulpdiensten in Veendam werden vrijdagmiddag rond 15:20 uur opgeroepen voor een verkeersongeval waarbij een auto zou zijn gekanteld op de Golflaan in Veendam.

Een automobilist heeft in de bocht de macht over het stuur verloren en is over de kop geslagen met de auto. De auto kwam in een weiland tot stilstand. De hulpdiensten hebben De automobilist uit de auto gehaald.

Het is onbekend of De automobilist mee is genomen naar het ziekenhuis. De politie deed ter plaatse onderzoek.