09-08-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Auto in de sloot bij oprit A7

Scheemda - Vrijdagavond is er opnieuw een auto in de sloot beland bij de oprit A7 nabij Scheemda.

Door een onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en belande vervolgens in de sloot. Berger Fruitema heeft het voertuig uit de sloot gehaald. Bij het voorval vielen gelukkig geen gewonden. De politie kwam ter plekke voor een veilige werkomgeving van de berger. Het is zeker niet de eerste keer dat het bij deze oprit fout gaat. Grof geschat zijn er de afgelopen jaren al meer dan 20 auto's bij deze oprit in de sloot beland.