09-08-2019, Foto's© DitisRoden.nl

Gewonde bij eenzijdig ongeval op de Zevenhuisterweg Nieuw-Roden

Nieuw-Roden - Op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

De auto die uit de richting van Nieuw-Roden kwam, klapte in een flauwe bocht frontaal op een boom, waarna hij aan de andere kant van de weg tegen een boom tot stilstand kwam. De boom was al eens eerder geraakt door een vorige aanrijding. De jonge bestuurder moest worden nagekeken in de ambulance. Hij wordt voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.