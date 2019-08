09-08-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandje in Woldendorp snel onder controle

Woldendorp - De brandweer van Woldendorp heeft vrijdagavond een brand geblust in een rietkraag aan de Wartummerweg tussen Woldendorp en Borgsweer.

Bij aankomst van de brandweer woedde er brand in een rietkraag tussen twee landpercelen in. De brandweer had het vuur met een straal hoge druk snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.