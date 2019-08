10-08-2019, Twitter foto via @gerard_dejonge

Politie houdt jongeren aan met nepvuurwapens

Groningen - De politie heeft afgelopen nacht een aantal jongens aangehouden die met ├ęcht lijkende vuurwapens over straat liepen.

Een persoon zag de jongeren lopen en bedacht zich geen moment en schakelde de politie in. De politie zocht met meerdere eenheden in de buurt naar de jongeren. Na een zoekactie werden de jongeren aangetroffen en zijn de wapens in beslag genomen. De jongeren zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.