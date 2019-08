10-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zo'n 200 mensen dineren boven de Grote markt

Groningen - Dineren op 55 meter hoogte boven de Grote markt! Dat was vandaag mogelijk voor gasten van het Holland Casino.

In Juni konden gasten van het Holland Casino Groningen een lunch, high wine of diner voor twee personen winnen voor het exclusieve 'Dinner in the Sky' evenement. De prijswinnaars en genodigden gingen vandaag de lucht in.

Zwevend op zo'n 55 meter boven de Grote markt kon men genieten van het uitzicht en heerlijke culinaire gerechten van de chefs van Holland Casino en Mr. Mofongo.

In totaal genieten er vandaag zo'n 200 mensen van de onvergetelijke ervaring.