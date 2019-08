10-08-2019, 112Groningen.nl

Man klemgereden in Haren na verkeersruzie in Assen

Haren - De politie heeft vannacht een 18-jarige man uit Groningen aangehouden nadat deze betrokken was bij een verkeersruzie in Assen. Bij de verkeersruzie zou de man hebben gedreigd met een vuurwapen.

De man vluchtte na de ruzie met hoge snelheid richting Groningen. De man werd in Groningen weer gezien terwijl hij met hoge snelheid over de A28 bij Haren reed. Toen de man de afslag Haren had genomen, werd hij in het centrum klemgereden door de politie.

Volgens een getuige hadden de agenten getrokken pistolen op de auto gericht bij de aanhouding.

Nadat de auto is klemgereden is de wagen doorzocht. Agenten vonden in de auto geen vuurwapen, maar wel een mes. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen omdat hij te hard reed en meerdere verkeersregels overtrad.