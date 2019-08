10-08-2019, 112Groningen.nl

Getuigen gezocht poging scooter diefstal

Groningen - De politie onderzoekt een poging van een scooter diefstal in Hoornsemeer. Daarom is de politie opzoek naar getuigen.

De poging scooter diefstal is gepleegd tussen vrijdag 9 augustus 2019 17:00 uur en zaterdag 10 augustus 2019 03:00 uur aan de S.O.J. Palmelaan te Groningen. Heeft u iets gezien of gehoord dan is dit misschien wel belangrijke informatie voor het lopende onderzoek.

Het signalement van de verdachten:

- Twee blanke jongens

- Tussen de 15 & 18 Jaar oud

- Beide jongens droegen donkere kleding

De richting waarin de jongens zijn gevlucht is naar de J.M. den Uylstraat. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844