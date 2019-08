12-08-2019, Michael Huising - 112Groningen.nl & Fred Stok

Grote brand in loods bij Kiel-Windeweer niet aangestoken

Kiel-Windeweer - Zondagochtend is er in een loods van een transport bedrijf brand uitgebroken. Volgens de brandweer zou de brand uitslaand zijn.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en heeft extra voertuigen ter plekke laten komen.

In de loods zou plastic en metaal liggen. Door de brand kwam er veel rook vrij. In verband met de grote rookontwikkeling is er een NL-ALERT bericht uitgestuurd.

Update:

Het recyclingbedrijf in Kiel-Windeweer waar zondagochtend brand uitbrak, is in juni bedreigd door anti-windmolenactivisten. De eigenaar ziet een verband tussen beide gebeurtenissen en vermoedt brandstichting, dat meldt RTVNoord.

Update 12-08-19 De Forensische Opsporing heeft vanmorgen technisch onderzoek gedaan naar de brand. Er is vastgesteld dat er geen sprake is van brandstichting. Het onderzoek is hiermee voor de politie afgerond.