12-08-2019, 112Groningen.nl

Veilig Verkeer Nederland start campagne over lachgas

Groningen/ Nederland - Veilig Verkeer Nederland komt met een socialemediacampagne tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. De campagne volgt op het nieuws dat het aantal lachgas-incidenten in het verkeer sterk is toegenomen.

De nieuwe campagne zal zich met name op jongeren richten. Veilig Verkeer Nederland gaat ze op Instagram, Facebook en Twitter waarschuwen voor de gevaren van lachgas. Hele artikel lezen? Klik dan HIER De NOS maakte de onderstaande video over "De wereld achter het lachgas"