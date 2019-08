12-08-2019, M. Huising & J. Lameris & Meternieuws.nl video

Automobilist(92) komt om na botsing met trein (Video)

Hoogezand - Bij een onbewaakte spoorwegovergang aan de Parallelweg in Hoogezand is maandag morgen een trein op een auto gebotst.

De trein, die reed in de richting van Groningen, raakte de auto midden op de overweg. Volgens de politie zit de inzittende bekneld en is deze niet aanspreekbaar.

Arriva zet bussen in, omdat het treinverkeer is tussen Groningen en Zuidbroek stilgelegd.

De passagiers die in de trein zaten tijdens het ongeval zijn inmiddels uit de trein gehaald en zullen verder worden vervoerd met bussen.

Update: Het slachtoffer van het ongeval in Hoogezand-Sappemeer is ter plaatse overleden. Het gaat om een 92-jarige man uit Hoogezand. We doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.