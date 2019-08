12-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

Voorwaardelijke geldboete voor journalist Rob Mulder in ‘vuurwerkzaak’

Groningen - Voormalig RTV-Noord journalist Rob Mulder is maandagochtend door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 300 euro boete voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Meldt Oogtv.nl