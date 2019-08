12-08-2019, G. Twickler - 112Groningen

Persoon bekneld in toegangspoort supermarkt

Musselkanaal - Een persoon in een scootmobiel is maandagavond bekneld geraakt in de toegangspoorten van een supermarkt.

De brandweer kwam ter plaatse om de persoon te bevrijden. Nadat het slachtoffer in de ambulance was gecontroleerd keerden de hulpdiensten terug naar hun posten. Waardoor de persoon bekneld is geraakt is niet bekend.