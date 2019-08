12-08-2019, Redactie - 112Groningen

Overval op tankstation in Veendam

Veendam - Aan de Lloydsweg in Veendam is maandagavond een tankstation overvallen. De dader was gewapend.

Na zijn daad is de overvaller weggerend. Even later kon de politie een verdachte aanhouden. Het onderzoek rondom het tankstation is in volle gang. De verdachte is ingesloten.