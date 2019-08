13-08-2019, Patrick Wind - 112Gr.

Gewonde na overval in Groningen, 1 aanhouding (Video)

Groningen - Bij een gewapende overval op een coffeeshop aan het Schuitendiep in Groningen is maandagavond een gewonde gevallen.

De verdachte is er op de fiets vandoor gegaan. Naar deze verdachte wordt nog gezocht. Het is nog onbekend of er iets buit gemaakt is.

Tips bel dan 09008844

Update:

De politie heeft afgelopen nacht een 56-jarige dakloze man aangehouden voor betrokkenheid bij de overval op coffeeshop ‘De Schavuit’ aan het Schuitendiep.

De verdachte voldeed volgens de politie aan het signalement van de overvaller. Bij de verdachte werd een geldbedrag aangetroffen. Hij wordt vandaag gehoord. Het onderzoek is in volle gang. De man is uit het ziekenhuis inmiddels. Meldt Oogtv.nl