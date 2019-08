12-08-2019, Patrick Wind - 112Gr.

Gewonde na overval in Groningen

Groningen - Bij een gewapende overval op een coffeeshop aan het Schuitendiep in Groningen is maandagavond een gewonde gevallen.

De verdachte is er op de fiets vandoor gegaan. Naar deze verdachte wordt nog gezocht. Het is nog onbekend of er iets buit gemaakt is.