13-08-2019, Patrick Wind - 112Gr

Meting naar gaslekkage

Groningen - De brandweer heeft dinsdag aan het begin van de avond metingen verricht in een winkelpand aan de Herestraat in Groningen.

Rond 18.10 uur kreeg de brandweer een melding van deze mogelijke gaslekkage. De brandweer heeft metingen verricht en kon even later terugleren naar de kazerne. Of er daadwerkelijk sprake was van een lek is niet bekend.