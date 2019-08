14-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

Groninger(47) steekt vrouw in Sneek

Leeuwarden - Een 47-jarige Groninger heeft dinsdag in Sneek een vrouw neergestoken. Daarna sloeg hij op de vlucht. Op de A7 kon de man worden getraceerd en gepakt. Aldus Oogtv.nl

De steekpartij gebeurde dinsdagmiddag tegen vijf uur aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek. De vrouw is een bekende van de man. Ze was gewond, maar wel aanspreekbaar en werd naar een ziekenhuis vervoerd. De man is in Leeuwarden opgesloten.