14-08-2019, Henk Timmer 112gr.

Auto maakt duik in sloot na stuurcorrectie

Bellingwolde - Op de Tweekarspelenweg nabij Winschoten is een automobilist(e) vermoedelijk de macht over het stuur kwijt geraakt en is daarbij in een sloot terecht gekomen. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

De persoon werd in een ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. Fruitema berging heeft de auto daarna geborgen.