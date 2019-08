14-08-2019, Patrick Wind 112Gr.

Koe raakt te water bij De Overloop

Groningen - Aan de Overloop in Groningen raakte woensdagmiddag om 17:30 uur een koe te water. Met veel mankracht en de boer samen lukte het de brandweer om het dier uit het water te redden.

Er was veel bekijks. Na ruim een uur was het dier weer op het droge. Het dier had geen verwondingen opgelopen.