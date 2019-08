14-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Dixie in brand gestoken in Sterrebos

Groningen - Woensdagavond is er in het Sterrebos in Groningen een Dixie in de brand gestoken.

Een toevallige voorbijganger zag dat de deur van de Dixie in de brand stond en alarmeerde de brandweer.



Toen de brandweer ter plekke kwam was een deel van een Dixie al weg gesmolten. De brandweer probeerde de brand uit te maken met steentjes. Om zeker te weten dat de brand uit was heeft de brandweer Dixie nog afgeblust met een straal hoge druk.